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В Минске нетрезвый водитель на Citroen таранил автомобиль ГАИ

18 декабря 2017 08:23
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Новости Беларуси. Нетрезвый водитель врезался в автомобиль ГАИ в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел в Первомайском районе. За рулем Citroen находился мужчина, который вел себя неадекватно. Об этом сообщили очевидцы.

Сотрудники ГАИ прибыли по указанному адресу и заметили, что автомобиль завернул в арку дома и остановился. Правоохранители блокировали выезд машине, однако водитель поехал задним ходом и врезался в автомобиль экипажа ГАИ.

В крови у водителя было обнаружено 2 промилле алкоголя. Мужчина был лишен водительских прав 6 лет назад из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, но больше водитель не пересдавал экзамены в ГАИ и не забирал удостоверение.

В начале ноября в Гродно сотрудники ГАИ участвовали в погоне за Honda – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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