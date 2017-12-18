В Минске нетрезвый водитель на Citroen таранил автомобиль ГАИ

Новости Беларуси. Нетрезвый водитель врезался в автомобиль ГАИ в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел в Первомайском районе. За рулем Citroen находился мужчина, который вел себя неадекватно. Об этом сообщили очевидцы.

Сотрудники ГАИ прибыли по указанному адресу и заметили, что автомобиль завернул в арку дома и остановился. Правоохранители блокировали выезд машине, однако водитель поехал задним ходом и врезался в автомобиль экипажа ГАИ.

В крови у водителя было обнаружено 2 промилле алкоголя. Мужчина был лишен водительских прав 6 лет назад из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, но больше водитель не пересдавал экзамены в ГАИ и не забирал удостоверение.