В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времён ВОВ
Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель обнаружил боеприпас и обратился в милицию.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, мужчина сказал, что во время земляных работ на поле рядом с деревней Утёс нашёл металлический предмет, который похож на взрывное устройство.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Прибывшие сапёры выяснили, что находка является 125 мм артиллерийским снарядом времён ВОВ. В ходе обследования территории больше боеприпасов обнаружено не было.
Днём позже в милицию вновь позвонили с сообщением о подозрительной находке. Житель Барановичского района убирал мусор в лесопосадке возле деревни Гирово и увидел немецкую противотанковую мину ТМ-35.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Обнаруженные боеприпасы уничтожены.
На неделе в Гомельской области сапёры нашли арсенал времён Второй мировой войны.
Там находилось более трёх тысяч патронов и не менее 120 гранат – здесь подробности.