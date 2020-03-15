В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времён ВОВ

Новости Беларуси. В Барановичском районе местный житель обнаружил боеприпас и обратился в милицию. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, мужчина сказал, что во время земляных работ на поле рядом с деревней Утёс нашёл металлический предмет, который похож на взрывное устройство.

Фото: УВД Брестского облисполкома

Прибывшие сапёры выяснили, что находка является 125 мм артиллерийским снарядом времён ВОВ. В ходе обследования территории больше боеприпасов обнаружено не было. Днём позже в милицию вновь позвонили с сообщением о подозрительной находке. Житель Барановичского района убирал мусор в лесопосадке возле деревни Гирово и увидел немецкую противотанковую мину ТМ-35.

Фото: УВД Брестского облисполкома