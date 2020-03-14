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В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot

14 марта 2020 13:09
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Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, автомобиль Peugeot двигался по проспекту Партизанскому в сторону улицы Будённого. 

В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На перекрёстке с улицей Олега Кошевого иномарка сбила пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. 

Обстоятельства ДТП выясняются. 

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# Авария в Минске # происшествия

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