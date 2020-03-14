В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot

Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, автомобиль Peugeot двигался по проспекту Партизанскому в сторону улицы Будённого.
Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, автомобиль Peugeot двигался по проспекту Партизанскому в сторону улицы Будённого.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На перекрёстке с улицей Олега Кошевого иномарка сбила пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
На неделе в Минске Audi сбила человека.
От полученных травм мужчина погиб на месте – здесь подробности.