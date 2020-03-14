В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, автомобиль Peugeot двигался по проспекту Партизанскому в сторону улицы Будённого.

Новости Беларуси. В Минске произошёл наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

На перекрёстке с улицей Олега Кошевого иномарка сбила пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

На неделе в Минске Audi сбила человека.