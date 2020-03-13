Более трёх тысяч боеприпасов времён ВОВ найдено в Гомельской области

Как сообщает МВД Беларуси, 10 марта оперативники нашли несколько снарядов возле деревни Шарпиловка. В ходе дальнейшего поиска были обнаружены более 3100 патронов, не менее 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюли-детонаторы.

Новости Беларуси. В Гомельской области сотрудники МВД и сапёры нашли арсенал времён Второй мировой войны, который принадлежал немецкой армии.

Позже в тот же день был найден арсенал в лесу Хойникского района. Правоохранители обнаружили 29 боеприпасов: мины, гранаты, артиллерийские снаряды и взрыватели.

В числе прочих находок оказались 40 сигнальных ракет, 7 дымовых шашек «Оранж-80», карабин «Маузер К-98», миномётная мина и составные части к оружию.

Кроме того, оперативники выезжали в Брагинский район, где сельчанин нашёл в лесу снаряд. В результате обследования местности были найдены два артиллерийских снаряда, противотанковая и миномётная мины.

В тротиловом эквиваленте общая масса боеприпасов составила примерно 35 кг. Все находки вывезены в безопасное место и уничтожены.