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Более трёх тысяч боеприпасов времён ВОВ найдено в Гомельской области

13 марта 2020 11:23
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Новости Беларуси. В Гомельской области сотрудники МВД и сапёры нашли арсенал времён Второй мировой войны, который принадлежал немецкой армии. 

Как сообщает МВД Беларуси, 10 марта оперативники нашли несколько снарядов возле деревни Шарпиловка. В ходе дальнейшего поиска были обнаружены более 3100 патронов, не менее 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюли-детонаторы. 

Более трёх тысяч боеприпасов времён ВОВ найдено в Гомельской области-1

Фото: МВД Беларуси 

В числе прочих находок оказались 40 сигнальных ракет, 7 дымовых шашек «Оранж-80», карабин «Маузер К-98», миномётная мина и составные части к оружию. 

Позже в тот же день был найден арсенал в лесу Хойникского района. Правоохранители обнаружили 29 боеприпасов: мины, гранаты, артиллерийские снаряды и взрыватели. 

Более трёх тысяч боеприпасов времён ВОВ найдено в Гомельской области-4

Фото: МВД Беларуси 

Кроме того, оперативники выезжали в Брагинский район, где сельчанин нашёл в лесу снаряд. В результате обследования местности были найдены два артиллерийских снаряда, противотанковая и миномётная мины. 

В тротиловом эквиваленте общая масса боеприпасов составила примерно 35 кг. Все находки вывезены в безопасное место и уничтожены. 

Более трёх тысяч боеприпасов времён ВОВ найдено в Гомельской области-7

Фото: МВД Беларуси 

Месяцем ранее в Барановичском районе житель нашёл в лесу немецкие авиабомбы.

Каждый снаряд весил по 250 кг – подробнее здесь

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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