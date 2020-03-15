В Жлобине на пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 69-летний инвалид 1 группы проживал вместе с 55-летней сестрой. Когда начался пожар, женщина была на кухне. Почувствовать запах дыма и увидев огонь в комнате брата, гражданка попыталась потушить пламя.

Новости Беларуси. 14 марта около шести вечера произошёл пожар в квартире двухэтажного дома в Жлобине.

Поняв, что самостоятельно ей пожар не ликвидировать, гражданка попыталась вытянуть на улицу брата, но ей не хватило сил. Тогда женщина побежала к соседке, чтобы вызвать спасателей.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в квартире на втором этаже. Пожар был потушен. В ходе разведки на полу в комнате спасатели увидели мужчину, который находился в сознании.