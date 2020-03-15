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В Жлобине на пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер

15 марта 2020 06:45
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Новости Беларуси. 14 марта около шести вечера произошёл пожар в квартире двухэтажного дома в Жлобине. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 69-летний инвалид 1 группы проживал вместе с 55-летней сестрой. Когда начался пожар, женщина была на кухне. Почувствовать запах дыма и увидев огонь в комнате брата, гражданка попыталась потушить пламя. 

В Жлобине на пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер -1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Поняв, что самостоятельно ей пожар не ликвидировать, гражданка попыталась вытянуть на улицу брата, но ей не хватило сил. Тогда женщина побежала к соседке, чтобы вызвать спасателей. 

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в квартире на втором этаже. Пожар был потушен. В ходе разведки на полу в комнате спасатели увидели мужчину, который находился в сознании. 

В Жлобине на пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер -4

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Пострадавший был передан медикам. Они провели реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионера не удалось. 

Эвакуация жильцов дома не проводилась, сестра погибшего не пострадала, на момент прибытия спасателей она была у соседки. 

В Жлобине на пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер -7

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Огнём повреждены диван и имущество в комнате. Выясняется причина пожара, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На прошлой неделе произошёл пожар в деревне Андроновичи Витебского района.

В огне погиб пенсионер – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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