В Жлобине на пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер
Новости Беларуси. 14 марта около шести вечера произошёл пожар в квартире двухэтажного дома в Жлобине.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, 69-летний инвалид 1 группы проживал вместе с 55-летней сестрой. Когда начался пожар, женщина была на кухне. Почувствовать запах дыма и увидев огонь в комнате брата, гражданка попыталась потушить пламя.
Поняв, что самостоятельно ей пожар не ликвидировать, гражданка попыталась вытянуть на улицу брата, но ей не хватило сил. Тогда женщина побежала к соседке, чтобы вызвать спасателей.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в квартире на втором этаже. Пожар был потушен. В ходе разведки на полу в комнате спасатели увидели мужчину, который находился в сознании.
Пострадавший был передан медикам. Они провели реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионера не удалось.
Эвакуация жильцов дома не проводилась, сестра погибшего не пострадала, на момент прибытия спасателей она была у соседки.
Огнём повреждены диван и имущество в комнате. Выясняется причина пожара, рассматривается версия неосторожности при курении.
На прошлой неделе произошёл пожар в деревне Андроновичи Витебского района.
В огне погиб пенсионер – здесь подробности.