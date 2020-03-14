В Минске на улице Тимошенко Audi насмерть сбила человека

Новости Беларуси. 13 марта примерно в 21:45 в Минске произошёл наезд на шедшего вдоль проезжей части человека.

Как сообщает Следственный комитет, 37-летний мужчина за рулём Audi A6 двигался по улице Тимошенко. В какой-то момент иномарка сбила 41-летнего пешехода. От полученных травм он погиб на месте.