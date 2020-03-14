В Минске на улице Тимошенко Audi насмерть сбила человека

Новости Беларуси. 13 марта примерно в 21:45 в Минске произошёл наезд на шедшего вдоль проезжей части человека.
Как сообщает Следственный комитет, 37-летний мужчина за рулём Audi A6 двигался по улице Тимошенко. В какой-то момент иномарка сбила 41-летнего пешехода. От полученных травм он погиб на месте.
Фото: Следственный комитет
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы. В выдыхаемом воздухе водителя содержалось 1,82 промилле алкоголя.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
На прошлой неделе в Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика.
Ребёнок шёл по пешеходному переходу – подробности здесь.