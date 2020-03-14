Прямой эфир

В Минске на улице Тимошенко Audi насмерть сбила человека

14 марта 2020 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 марта примерно в 21:45 в Минске произошёл наезд на шедшего вдоль проезжей части человека. 

Как сообщает Следственный комитет, 37-летний мужчина за рулём Audi A6 двигался по улице Тимошенко. В какой-то момент иномарка сбила 41-летнего пешехода. От полученных травм он погиб на месте. 

В Минске на улице Тимошенко Audi насмерть сбила человека -1

Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы. В выдыхаемом воздухе водителя содержалось 1,82 промилле алкоголя. 

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19. 

На прошлой неделе в Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика.

Ребёнок шёл по пешеходному переходу – подробности здесь

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Минска получил ожоги из-за взрыва зарядного устройства
14 марта 2020 09:47

Житель Минска получил ожоги из-за взрыва зарядного устройства

В Могилёве две школьницы попали в больницу с отравлением химическим веществом
14 марта 2020 07:53

В Могилёве две школьницы попали в больницу с отравлением химическим веществом

В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста
14 марта 2020 06:50

В Гродненском районе микроавтобус сбил велосипедиста