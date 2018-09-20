34-летний житель Минска организовал нарколабораторию в своей квартире

Новости Беларуси. Опасный урожай. Сотрудники милиции задержали минчанина, организовавшего нарколабораторию в своей квартире на Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь оперативники нашли все необходимое для выращивания марихуаны и почти 9 килограммов собранной «зелени». Мужчина не только употреблял наркотик сам, но и регулярно продавал своим знакомым.

Задержанным оказался 34-летний безработный житель столицы. Ранее мужчина судим не был, а на преступный путь вышел всего несколько месяцев назад. Сейчас он под стражей, а сотрудникам милиции предстоит найти возможных сообщников и выявить наличие других нарколабораторий.