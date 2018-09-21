На пожаре в Россонском районе погибли две женщины

Новости Беларуси. Вечером 20 сентября на пожаре в деревне Шалашники Россонского района погибли два человека.
Как сообщает Витебское ОУМЧС, о горящем здании спасатели узнали от позвонившего очевидца. К моменту прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем, частично обрушилась кровля.
На кровати в одной из комнат было обнаружено тело 59-летней женщины. В другой комнате находилось тело 53-летней гражданки. Личности погибших установлены. Ими оказались сожительница хозяина дома, который скончался в феврале 2018 года, а также неработающая подруга пенсионерки.
Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие, частично стены, имущество.
Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
Осенью 2018 года в Бресте произошёл пожар в одноэтажке.
Владелец горевшей квартиры погиб – подробности здесь.