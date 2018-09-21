На пожаре в Россонском районе погибли две женщины

Новости Беларуси. Вечером 20 сентября на пожаре в деревне Шалашники Россонского района погибли два человека.

Как сообщает Витебское ОУМЧС, о горящем здании спасатели узнали от позвонившего очевидца. К моменту прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем, частично обрушилась кровля.

На кровати в одной из комнат было обнаружено тело 59-летней женщины. В другой комнате находилось тело 53-летней гражданки. Личности погибших установлены. Ими оказались сожительница хозяина дома, который скончался в феврале 2018 года, а также неработающая подруга пенсионерки.

Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие, частично стены, имущество.

Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.

Осенью 2018 года в Бресте произошёл пожар в одноэтажке.