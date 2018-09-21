В Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста. Мужчина погиб

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 41-летний местный житель за рулём Volkswagen Transporter направлялся в сторону Давид-Городка.

В определённый момент иномарка пошла на обгон двигавшегося в ту же сторону 71-летнего велосипедиста, также местного жителя. Когда пенсионер начал поворачивать налево, произошло столкновение.

Пожилого мужчину доставили в медучреждение, где пациент скончался.

Проводится проверка.

Осенью 2018 года в Витебске 8-летний мальчик попал под колёса маршрутки.