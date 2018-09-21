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В Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста. Мужчина погиб

21 сентября 2018 08:11
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Новости Беларуси. Утром 20 сентября в агрогородке Ольшаны Столинского района случилась смертельная авария.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 41-летний местный житель за рулём Volkswagen Transporter направлялся в сторону Давид-Городка.  

В Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста. Мужчина погиб-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В определённый момент иномарка пошла на обгон двигавшегося в ту же сторону 71-летнего велосипедиста, также местного жителя. Когда пенсионер начал поворачивать налево, произошло столкновение.  

Пожилого мужчину доставили в медучреждение, где пациент скончался.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Витебске 8-летний мальчик попал под колёса маршрутки.  

Ребёнок пересекал пешеходный переход на велосипеде – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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