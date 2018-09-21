В Столинском районе Volkswagen наехал на велосипедиста. Мужчина погиб

Новости Беларуси. Утром 20 сентября в агрогородке Ольшаны Столинского района случилась смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 41-летний местный житель за рулём Volkswagen Transporter направлялся в сторону Давид-Городка.
Новости Беларуси. Утром 20 сентября в агрогородке Ольшаны Столинского района случилась смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 41-летний местный житель за рулём Volkswagen Transporter направлялся в сторону Давид-Городка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В определённый момент иномарка пошла на обгон двигавшегося в ту же сторону 71-летнего велосипедиста, также местного жителя. Когда пенсионер начал поворачивать налево, произошло столкновение.
Пожилого мужчину доставили в медучреждение, где пациент скончался.
Проводится проверка.
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