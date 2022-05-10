В Барановичах задержан очередной мошенник. Пенсионер отдал ему 7,5 тысячи рублей

Новости Беларуси. В Барановичах задержан очередной курьер телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 20-летний неработающий местный житель. Очередной жертвой злоумышленника должен был стать доверчивый пенсионер.

Наталья Милюкова, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

71-летний пенсионер не раздумывая поверил звонку лжедочери, которая якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. А после звонка мужчины, выдававшего себя за следователя, за благополучное решение вопроса о случившемся отдал курьеру 7,5 тысячи рублей.