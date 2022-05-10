В Барановичах задержан очередной мошенник. Пенсионер отдал ему 7,5 тысячи рублей

Новости Беларуси. В Барановичах задержан очередной курьер телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 20-летний неработающий местный житель. Очередной жертвой злоумышленника должен был стать доверчивый пенсионер.
Наталья Милюкова, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
71-летний пенсионер не раздумывая поверил звонку лжедочери, которая якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. А после звонка мужчины, выдававшего себя за следователя, за благополучное решение вопроса о случившемся отдал курьеру 7,5 тысячи рублей.
Обман обнаружился после звонка дочери, с которой все оказалось в порядке. Мужчина позвонил в милицию. Задержали злоумышленника по горячим следам. На него уже заведено уголовное дело. МВД напоминает об увеличении случаев телефонного мошенничества. При поступлении звонков от подозрительных людей правоохранители просят сообщать в милицию.
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