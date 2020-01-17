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В Барановичах три человека пострадали при взрыве боеприпаса в частном доме

17 января 2020 07:23
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Новости Беларуси. В Барановичах боеприпас взорвался в доме у местного жителя.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси, происшествие случилось днем 16 января. Пострадали три человека.  

В Барановичах три человека пострадали при взрыве боеприпаса в частном доме-1

Фото: Барановичского ГРОЧС  

Было получено сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса на территории частного дома.  

Травмы получили 72-летний хозяин дома и двое его знакомых. Пострадавших доставили в медучреждение. Устанавливается причина случившегося.   

В конце ноября в Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья – здесь подробнее.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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