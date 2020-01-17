В Барановичах три человека пострадали при взрыве боеприпаса в частном доме

Новости Беларуси. В Барановичах боеприпас взорвался в доме у местного жителя.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси, происшествие случилось днем 16 января. Пострадали три человека.
Новости Беларуси. В Барановичах боеприпас взорвался в доме у местного жителя.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси, происшествие случилось днем 16 января. Пострадали три человека.
Фото: Барановичского ГРОЧС
Было получено сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса на территории частного дома.
Травмы получили 72-летний хозяин дома и двое его знакомых. Пострадавших доставили в медучреждение. Устанавливается причина случившегося.
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