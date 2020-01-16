Квартиру космонавта Олега Новицкого ограбили в Москве

В Москве ограбили квартиру космонавта Олега Новицкого.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром 15 ноября в квартиру Героя России проникли неизвестные. Они украли деньги, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом.

Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч российских рублей.

Квартира Олега Новицкого находится на первом этаже дома без видеонаблюдения, охраны и сигнализации. Неизвестные выломали решетку на окне и разбили его.

Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в крупном размере с проникновением в жилище.

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