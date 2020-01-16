Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте: три человека пострадали

Новости Беларуси. В Бресте в гаражно-потребительском кооперативе прогремел взрыв. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших – двое мужчин и женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бресте в гаражно-потребительском кооперативе прогремел взрыв. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое пострадавших – двое мужчин и женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщение о происшествии поступило около пяти часов вечера. Произошло полное разрушение гаражей на площади больше 160 квадратных метров.
Открытого огня не наблюдалось: горение происходило уже под обрушившимися конструкциями. Оно локализовано и ликвидировано.
Для разбора завалов спасателям понадобилась инженерная техника. В результате взрыва повреждено 5 автомобилей, два из которых находились под завалами. Причины взрыва устанавливаются.