«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене
Новости Беларуси. Обстоятельства дерзкого преступления устанавливаются в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнесмена убили выстрелом в голову возле собственного дома. Тело мужчины обнаружили вечером 15 января в его автомобиле. Предполагается, что выстрел был совершён из ружья. Уже стали известны некоторые подробности.
С места преступления Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Шокирующее нападение было совершено рядом с этим домом. Особняк принадлежит бизнесмену, который стал жертвой. Дорогу найти сюда не так-то просто, дом находится в самом углу деревни на берегу озера. Место тихое. Во сколько точно произошло убийство, устанавливают эксперты. Известно лишь, что после полуночи тело 55-летнего мужчины обнаружила в машине его жена.
Это первые кадры с места преступления, которые тут же разлетелись по соцсетям. Новостные ленты пестрят заголовками, что предприниматель был убит выстрелом в голову из ружья. Правоохранители в интересах следствия информацию держат в тайне. В дом съезжаются родственники, несут цветы, но от комментариев отказываются.
В самой деревне Чеховщина местные жители теперь только и говорят о криминале, будто из лихих 90-ых. Гадают, из-за чего убийца поджидал мужчину: ссора, долги или что-то ещё.
По словам жителей, в праздники в округе было настолько шумно от фейерверков, что уже привыкли к таким звукам. И могли не обратить внимание на выстрел.
Валентина Прокопеня, жительница деревни Чеховщина:
Вот приходил иногда что-нибудь одалживать. У него три собаки, прогуливается, придёт – поздоровается. Я старый человек, что я с ним, ему 50 и пару лет, здрасьте – до свидания. Нормальный человек. У них есть камера наблюдения, то она зафиксировала, выстрел этот был в полдесятого вечера.
Как стало известно, жертвой столь дерзкого преступления стал Александр Пресняк – один из акционеров гродненской перчаточной фабрики и владелец объектов недвижимости в областном центре.
Галина Буро:
Связан ли бизнес мужчины с этим преступлением, теперь предстоит разобраться следователям. Правоохранители отрабатывают различные версии, выясняют контакты предпринимателя, как личные, так и профессиональные. Возбуждено уголовное дело.