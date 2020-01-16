«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене

Новости Беларуси. Обстоятельства дерзкого преступления устанавливаются в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнесмена убили выстрелом в голову возле собственного дома. Тело мужчины обнаружили вечером 15 января в его автомобиле. Предполагается, что выстрел был совершён из ружья. Уже стали известны некоторые подробности.

С места преступления Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Шокирующее нападение было совершено рядом с этим домом. Особняк принадлежит бизнесмену, который стал жертвой. Дорогу найти сюда не так-то просто, дом находится в самом углу деревни на берегу озера. Место тихое. Во сколько точно произошло убийство, устанавливают эксперты. Известно лишь, что после полуночи тело 55-летнего мужчины обнаружила в машине его жена.