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«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене

16 января 2020 16:00
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Новости Беларуси. Обстоятельства дерзкого преступления устанавливаются в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бизнесмена убили выстрелом в голову возле собственного дома. Тело мужчины обнаружили вечером 15 января в его автомобиле. Предполагается, что выстрел был совершён из ружья. Уже стали известны некоторые подробности.  

С места преступления Галина Буро.   

Галина Буро, корреспондент:
Шокирующее нападение было совершено рядом с этим домом. Особняк принадлежит бизнесмену, который стал жертвой. Дорогу найти сюда не так-то просто, дом находится в самом углу деревни на берегу озера. Место тихое. Во сколько точно произошло убийство, устанавливают эксперты. Известно лишь, что после полуночи тело 55-летнего мужчины обнаружила в машине его жена.   

«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене-1

Это первые кадры с места преступления, которые тут же разлетелись по соцсетям. Новостные ленты пестрят заголовками, что предприниматель был убит выстрелом в голову из ружья. Правоохранители в интересах следствия информацию держат в тайне. В дом съезжаются родственники, несут цветы, но от комментариев отказываются.   

«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене-4

В самой деревне Чеховщина местные жители теперь только и говорят о криминале, будто из лихих 90-ых. Гадают, из-за чего убийца поджидал мужчину: ссора, долги или что-то ещё.   

«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене-7

По словам жителей, в праздники в округе было настолько шумно от фейерверков, что уже привыкли к таким звукам. И могли не обратить внимание на выстрел.   

«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене-10

Валентина Прокопеня, жительница деревни Чеховщина:
Вот приходил иногда что-нибудь одалживать. У него три собаки, прогуливается, придёт поздоровается. Я старый человек, что я с ним, ему 50 и пару лет, здрасьте – до свидания. Нормальный человек. У них есть камера наблюдения, то она зафиксировала, выстрел этот был в полдесятого вечера.   

«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене-13

Как стало известно, жертвой столь дерзкого преступления стал Александр Пресняк – один из акционеров гродненской перчаточной фабрики и владелец объектов недвижимости в областном центре.   

«Приходил иногда что-нибудь одалживать». Что говорят соседи об убитом под Гродно бизнесмене-16

Галина Буро:
Связан ли бизнес мужчины с этим преступлением, теперь предстоит разобраться следователям. Правоохранители отрабатывают различные версии, выясняют контакты предпринимателя, как личные, так и профессиональные. Возбуждено уголовное дело.   

# Убийство # происшествия # Александр Пресняк # Валентина Прокопеня # Галина Буро # Фотофакт

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