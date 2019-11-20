В Логойском районе парень случайно выстрелил в 13-летнего брата из ружья отца

Новости Беларуси. В Логойском районе два брата взяли ружье отца и пошли стрелять в лес.

По информации Следственного комитета, 19 ноября правоохранители получили сообщение о госпитализации 13-летнего подростка с огнестрельным ранением головы и правого плеча. Были организованы проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств случившегося.

Установлено, что происшествие произошло 18 ноября. Два брата тайком взяли у отца незарегистрированное ружье «ТОЗ-16» с патронами и пошли в лес пострелять.