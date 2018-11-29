В Барановичах мужчина получил ожоги во время тушения гаража тёщи

Новости Беларуси. 28 ноября около половины двенадцатого утра в Барановичах горел кирпичный гараж.
Как сообщает Брестское ОУМЧС, владельцем строения является 57-летняя женщина. Пожар попробовал потушить 38-летний зять гражданки. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.
Огнём повреждены кровля на площади 10 м.кв. и имущество внутри гаража.
Ещё один пожар случился около восьми вечера того же дня в агрогородке Ракитница Жабинковского района. На улице 24-го съезда КПСС загорелся жилой деревянный дом, который принадлежит 54-летнему гражданину. Мужчина погиб в огне.
Повреждены кровля, перекрытие, стены, внутренняя отделка и имущество в доме.
В обоих случаях причины возгорания устанавливаются.
На неделе в Лунинецком районе погиб человек.
Его тело нашли под обвалившимися в результате пожара строительными конструкциями – подробнее здесь.