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В Барановичах мужчина получил ожоги во время тушения гаража тёщи

29 ноября 2018 06:43
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Новости Беларуси. 28 ноября около половины двенадцатого утра в Барановичах горел кирпичный гараж.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, владельцем строения является 57-летняя женщина. Пожар попробовал потушить 38-летний зять гражданки. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.  

Огнём повреждены кровля на площади 10 м.кв. и имущество внутри гаража.  

Ещё один пожар случился около восьми вечера того же дня в агрогородке Ракитница Жабинковского района. На улице 24-го съезда КПСС загорелся жилой деревянный дом, который принадлежит 54-летнему гражданину. Мужчина погиб в огне.  

Повреждены кровля, перекрытие, стены, внутренняя отделка и имущество в доме.  

В обоих случаях причины возгорания устанавливаются.  

На неделе в Лунинецком районе погиб человек.  

Его тело нашли под обвалившимися в результате пожара строительными конструкциями – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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