В Барановичах мужчина получил ожоги во время тушения гаража тёщи

Новости Беларуси. 28 ноября около половины двенадцатого утра в Барановичах горел кирпичный гараж.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, владельцем строения является 57-летняя женщина. Пожар попробовал потушить 38-летний зять гражданки. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.

Огнём повреждены кровля на площади 10 м.кв. и имущество внутри гаража.

Ещё один пожар случился около восьми вечера того же дня в агрогородке Ракитница Жабинковского района. На улице 24-го съезда КПСС загорелся жилой деревянный дом, который принадлежит 54-летнему гражданину. Мужчина погиб в огне.

Повреждены кровля, перекрытие, стены, внутренняя отделка и имущество в доме.

В обоих случаях причины возгорания устанавливаются.

На неделе в Лунинецком районе погиб человек.