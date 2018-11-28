Пробка на Кальварийской: легковушка столкнулась с автобусом во время перестроения

Новости Беларуси. Автомобиль столкнулся с автобусом на Кальварийской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло 28 ноября около 11 утра на перекрестке с Тимирязева. В итоге сразу несколько перекрытых для движения полос и остановка троллейбусных маршрутов.

Дмитрий Асталовский, инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:

Автобус двигался в первой полосе движения со стороны Городского Вала в направлении переулка Тучинского. Автомобиль при перестроении со второй полосы в первую совершил столкновение с автобусом.