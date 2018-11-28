Два года строгого режима получит житель Минского района за вождение в нетрезвом виде

Новости Беларуси. Два года строгого режима – такое наказание получил житель Минского района за то, что в состоянии алкагольного опьянения управлял автомобилем, который передал ему в пользование знакомый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выездной суд стал показательным, так как мужчина уже 8-й раз нарушает законодательство. До этого он никогда не имел водительского удостоверения и периодически попадал в поле зрения автоинспекторов.

Александр Абрамович, помощник прокурора Минского района:

Обвиняемый не признал свою вину. На самом деле управляла свидетель, гражданская супруга обвиняемого, потом они по какой-то причине поменялись – это безосновательно, учитывая, что сначала он признавал вину. И только потом, когда узнал, что у него не погашено ничего, не прошел срок, он на следующий день начал резко вину отрицать. Также в показаниях, которые давали свидетели, есть несостыковки.