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Два года строгого режима получит житель Минского района за вождение в нетрезвом виде

28 ноября 2018 21:20
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Новости Беларуси. Два года строгого режима – такое наказание получил житель Минского района за то, что в состоянии алкагольного опьянения управлял автомобилем, который передал ему в пользование знакомый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два года строгого режима получит житель Минского района за вождение в нетрезвом виде-1

Выездной суд стал показательным, так как мужчина уже 8-й раз нарушает законодательство. До этого он никогда не имел водительского удостоверения и периодически попадал в поле зрения автоинспекторов.

Два года строгого режима получит житель Минского района за вождение в нетрезвом виде-4

Александр Абрамович, помощник прокурора Минского района:
Обвиняемый не признал свою вину. На самом деле управляла свидетель, гражданская супруга обвиняемого, потом они по какой-то причине поменялись – это безосновательно, учитывая, что сначала он признавал вину. И только потом, когда узнал, что у него не погашено ничего, не прошел срок, он на следующий день начал резко вину отрицать. Также в показаниях, которые давали свидетели, есть несостыковки.

Два года строгого режима получит житель Минского района за вождение в нетрезвом виде-7

По результатам опроса свидетелей было несколько версий нарушения. Однако в любом случае мужчине вынесено строгое наказание, и два года он проведет за решеткой.

# Авария в Минской области # происшествия # Александр Абрамович # Фотофакт

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