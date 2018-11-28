Жители четырёхэтажки на Калинина неделю страдают от сильного химического запаха в доме

Новости Беларуси. Неделя с головной болью: дом на улице Калинина охватил едкий запах, похожий на запах ацетона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юлия Стриго, СТВ:

Жильцам приходится каждый день проветривать квартиры. Как мы видим, сегодня двери в подъезд тоже открыты.

Источник неприятного запаха, по всей видимости, находится в подвале. Но, по словам руководителя ЖЭУ № 3, который отказался давать комментарий на камеру, внутри уже убрали мусор и ликвидировали разбившуюся банку ацетона. И для этих действий жильцам пришлось пройти нелегкий путь – обращались в МЧС, службу 115, к участковому и, наконец, в администрацию района.

Михаил Чистяков:

Изо всех инстанций, изо всех абсолютно до единой, в которые я обращался, вообще никакой обратной связи. В каждой я оставил свой телефон. Спасибо хочется сказать господину Казаку. Это мчсник, который действительно вникнул, откликнулся и хоть как-то поддерживает связь, интересуется, живы ли здесь мы.