В Барановичах 92-летняя женщина пострадала во время вспышки газовоздушной смеси в квартире

Новости Беларуси. В Барановичах в многоэтажном доме произошла вспышка газовоздушной смеси.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Брестского областного управления МЧС Сергея Машнова, инцидент произошел 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Причина происшествия пока неизвестна.

В результате инцидента пострадала 92-летняя хозяйка квартиры. Ее госпитализировали. Медики оценивают состояние женщины как удовлетворительное.

По словам Сергея Машнова, видимых повреждений конструкций дома нет, в комнате было выбито стекло.

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