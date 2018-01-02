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В Барановичах 92-летняя женщина пострадала во время вспышки газовоздушной смеси в квартире

02 января 2018 15:53
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Новости Беларуси. В Барановичах в многоэтажном доме произошла вспышка газовоздушной смеси.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Брестского областного управления МЧС Сергея Машнова, инцидент произошел 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Причина происшествия пока неизвестна.

В результате инцидента пострадала 92-летняя хозяйка квартиры. Ее госпитализировали. Медики оценивают состояние женщины как удовлетворительное.

По словам Сергея Машнова, видимых повреждений конструкций дома нет, в комнате было выбито стекло.

В середине ноября в Ижевске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда жилого дома.

Секция многоэтажного дома от девятого до первого этажа рухнула на землю – здесь подробнее.

# происшествия # Взрыв газа # Сергей Машнов

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