Момент взрыва в Ижевске попал на видео

Новости России. Момент взрыва в Ижевске попал на камеру наблюдения. Именно это видео поможет в расследовании уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 человека погибли, 3 пострадали: что известно об обрушении в Ижевске
Новости России. Момент взрыва в Ижевске попал на камеру наблюдения. Именно это видео поможет в расследовании уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 человека погибли, 3 пострадали: что известно об обрушении в Ижевске
Оглушающий хлопок, затем – грохот обваливающегося бетона и железа.
Когда осели пыль и дым, глазам жителей Удмуртской улицы города Ижевска предстала ужасающая картина. Целая секция многоэтажного дома от девятого до первого этажа рухнула на землю.
Очевидцы бросились к груде обломков и затаили дыхание в надежде услышать или заметить признаки жизни.
Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске