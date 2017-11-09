Момент взрыва в Ижевске попал на видео

Новости России. Момент взрыва в Ижевске попал на камеру наблюдения. Именно это видео поможет в расследовании уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 человека погибли, 3 пострадали: что известно об обрушении в Ижевске

Оглушающий хлопок, затем – грохот обваливающегося бетона и железа. Когда осели пыль и дым, глазам жителей Удмуртской улицы города Ижевска предстала ужасающая картина. Целая секция многоэтажного дома от девятого до первого этажа рухнула на землю.