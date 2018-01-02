Прямой эфир

На детской площадке в Витебске обнаружили погибшего мужчину

02 января 2018 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске на детской площадке был найден погибший мужчина.

Как сообщает kp.by, его тело обнаружили 1 января. По предварительной версии, мужчина, которому было около 30 лет, совершил самоубийство. Он был повешен за шею на перекладине качелей.

Погибший жил недалеко от того места, где случилось происшествие. По информации соседей, мужчина мог покончить с собой из-за тяжелого материального положения семьи. С их слов, он не в первый раз пытался совершить суицид.

По факту смерти человека правоохранители проводят проверку.

# происшествия # Самоубийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно при пожаре в квартире были спасены четыре человека
02 января 2018 08:33

В Гродно при пожаре в квартире были спасены четыре человека

Смертельное ДТП в Полоцком районе: 28-летний бесправник разбился на Citroen
02 января 2018 07:36

Смертельное ДТП в Полоцком районе: 28-летний бесправник разбился на Citroen

Фейерверк попал в лицо 33-летней минчанке в новогоднюю ночь
02 января 2018 07:13

Фейерверк попал в лицо 33-летней минчанке в новогоднюю ночь