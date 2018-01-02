На детской площадке в Витебске обнаружили погибшего мужчину

Новости Беларуси. В Витебске на детской площадке был найден погибший мужчина.

Как сообщает kp.by, его тело обнаружили 1 января. По предварительной версии, мужчина, которому было около 30 лет, совершил самоубийство. Он был повешен за шею на перекладине качелей.

Погибший жил недалеко от того места, где случилось происшествие. По информации соседей, мужчина мог покончить с собой из-за тяжелого материального положения семьи. С их слов, он не в первый раз пытался совершить суицид.

По факту смерти человека правоохранители проводят проверку.