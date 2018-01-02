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В Гродно при пожаре в квартире были спасены четыре человека

02 января 2018 08:33
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Новости Беларуси. В Гродно во время пожара в квартире спасли четверых.

По информации МЧС, инцидент произошел ночью 1 января в пятиэтажном доме. Спасатели получили информацию о задымлении квартиры на первом этаже. Из помещения были спасены четыре человека – хозяйка и гостивший в квартире мужчина. Их доставили в больницу, где врачи диагностировали у пострадавших «отравление продуктами горения». Личности еще двоих эвакуированных устанавливаются.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств.

25 декабря в Минске произошел пожар на седьмом этаже в многоэтажном доме.

Женщина, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар

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