Смертельное ДТП в Полоцком районе: 28-летний бесправник разбился на Citroen

Новости Беларуси. В Полоцком районе разбился водитель. По информации ГАИ Витебска, за рулем Citroen находился 28-летний водитель. Он не справился с управлением на прямом участке дороги и вылетел в кювет, где произошло столкновение с деревом. Водитель погиб.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Установлено, что мужчина не имел водительских прав и уже дважды привлекался за вождение в нетрезвом виде. У автомобиля не был пройден техосмотр. Неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем в момент аварии.

Фото: vk.com/vitebsk__jai