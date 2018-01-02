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Смертельное ДТП в Полоцком районе: 28-летний бесправник разбился на Citroen

02 января 2018 07:36
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Новости Беларуси. В Полоцком районе разбился водитель.

По информации ГАИ Витебска, за рулем Citroen находился 28-летний водитель. Он не справился с управлением на прямом участке дороги и вылетел в кювет, где произошло столкновение с деревом.

Водитель погиб.

Смертельное ДТП в Полоцком районе: 28-летний бесправник разбился на Citroen -1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Установлено, что мужчина не имел водительских прав и уже дважды привлекался за вождение в нетрезвом виде. У автомобиля не был пройден техосмотр. Неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем в момент аварии.

Смертельное ДТП в Полоцком районе: 28-летний бесправник разбился на Citroen -4

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В начале декабря в Житковичском районе произошла страшная авария. Из-за столкновения Mercedes с деревом погибли трое молодых парней.

Автомобиль превратился в груду металла – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

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