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В Барановичах 28-летний молодой человек хранил дома оружейный арсенал

26 марта 2018 15:05
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Новости Беларуси. В рамках СКМ «Арсенал» правоохранители обнаружили у брестчанина склад боеприпасов.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, у безработного, ранее не судимого 28-летнего жителя Барановичей обнаружено и изъято 38 патронов различного калибра к нарезному оружию, 11 гранат, 7 артиллерийских снарядов, 3 артиллерийских взрывателя, 2 противотанковых снаряда, 2 запала к ручным гранатам, 1 миномётная мина, 1 практический танковый выстрел, порох массой не менее 1 кг.  

В Барановичах 28-летний молодой человек хранил дома оружейный арсенал-1

Фото: УВД Брестского облисполкома  

Всего за время проведения специального комплексного мероприятия «Арсенал» из нелегального оборота изъято 53 единицы неучтённого оружия и 438 боеприпасов. Ещё 68 единиц незарегистрированного оружия и 4831 боеприпас люди сами сдали в органы внутренних дел.  

В Барановичах 28-летний молодой человек хранил дома оружейный арсенал-4

Фото: УВД Брестского облисполкома  

К административной ответственности привлечён 31 человек, изъято 48 единиц зарегистрированного оружия. Возбуждено 1 уголовное дело.  

Весной 2018 года операция «Арсенал» проводилась в Минской области.  

Незаконное хранение оружия может грозить уголовной ответственностью – здесь подробности.  

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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