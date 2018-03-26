В Барановичах 28-летний молодой человек хранил дома оружейный арсенал

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, у безработного, ранее не судимого 28-летнего жителя Барановичей обнаружено и изъято 38 патронов различного калибра к нарезному оружию, 11 гранат, 7 артиллерийских снарядов, 3 артиллерийских взрывателя, 2 противотанковых снаряда, 2 запала к ручным гранатам, 1 миномётная мина, 1 практический танковый выстрел, порох массой не менее 1 кг.

Всего за время проведения специального комплексного мероприятия «Арсенал» из нелегального оборота изъято 53 единицы неучтённого оружия и 438 боеприпасов. Ещё 68 единиц незарегистрированного оружия и 4831 боеприпас люди сами сдали в органы внутренних дел.