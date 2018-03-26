СК озвучил основную версию взрыва в Станьково

Новости Беларуси. Новые подробности обрушения здания в Станьково озвучили 26 марта в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве одной из версий рассматривается взрыв химической смеси.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области: По результатам проведенных первоначальных следственных действий, в том числе и осмотров места происшествия с участием эксперта в области взрывотехники, Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины и нарушение правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшие по неосторожности причинение телесных повреждений.

Изъятые предметы и объекты направлены для проведения лабораторных исследований, в том числе с целью установления причин и обстоятельств взрыва. Предварительный анализ дает основание следствию рассматривать одну из версий – взрыв химической смеси в помещении, где осуществлялось производство дезинфицирующих и моющих средств.

Напомним, 23 марта на частном предприятии в Станьково произошел взрыв и обрушилось здание. В момент ЧП помещение было закрыто, работников там не было. От разлетевшихся фрагментов кирпичной стены пострадали два человека, которые находились поблизости. Сейчас их жизни ничего не угрожает.