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СК о гибели человека на станции метро «Купаловская»

26 марта 2018 11:43
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Новости Беларуси. 26 марта в 12:25 на станции метро «Купаловская» под подвижной состав упал человек.

По информации официального представителя УСК по Минску Марины Драньковой, погибшим оказался 49-летний уроженец Воложина Минский области. Чтобы узнать точную причину смерти, назначена судмедэкспертиза. 

Как сообщает Минский метрополитен на официальной странице в Twitter, в 12:38 движение было восстановлено. Решением правоохранителей станцию временно закрыли, и поезда не останавливались.  

С 13:45 станция возобновила работу в штатном режиме.  

# происшествия # Несчастный случай

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