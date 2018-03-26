СК о гибели человека на станции метро «Купаловская»

Новости Беларуси. 26 марта в 12:25 на станции метро «Купаловская» под подвижной состав упал человек.

По информации официального представителя УСК по Минску Марины Драньковой, погибшим оказался 49-летний уроженец Воложина Минский области. Чтобы узнать точную причину смерти, назначена судмедэкспертиза.

Как сообщает Минский метрополитен на официальной странице в Twitter, в 12:38 движение было восстановлено. Решением правоохранителей станцию временно закрыли, и поезда не останавливались.

С 13:45 станция возобновила работу в штатном режиме.