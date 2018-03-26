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СК о задержании 38-летнего мужчины в Витебске: «Неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей»

26 марта 2018 14:37
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Новости Беларуси. В Витебске задержан мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии над подростками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК о задержании 38-летнего мужчины в Витебске: «Неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей»-1

Это 38-летний преподаватель одного из учебных заведений города. Потерпевшими по уголовному делу признаны двое  подростков. Мужчина был задержан сразу, как только поступила информация. 

СК о задержании 38-летнего мужчины в Витебске: «Неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних детей»-4

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
Правоохранителям поступила информация о совершении им противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Установлено, что находясь в различных местах города Витебска, а также за пределами областного центра, он неоднократно совершал развратные действия в отношении заведомо несовершеннолетних детей, которые посещали занятия педагога.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей.  Не исключено, что в этом деле еще есть другие потерпевшие

# происшествия # Фотофакт # Педофилия # Светлана Сахарова

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