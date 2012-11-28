В Бангладеш арестовали менеджеров фабрики, препятствующих эвакуации во время пожара

Новости Бангладеш. В Бангладеш арестованы три менеджера швейной фабрики, на которой во время пожара погибли более 120 человек. Они обвиняются в том, что препятствовали рабочим покидать горящее здание. Объясняя это учебной тревогой. А некоторые даже запирали работников в цехах.

Ранее стало известно, что причиной пожара на швейной фабрике был поджог. Происшествие вызвало многотысячные акции протестов, участники которых требовали расследования трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.