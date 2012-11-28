Прямой эфир

В Бангладеш арестовали менеджеров фабрики, препятствующих эвакуации во время пожара

28 ноября 2012 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бангладеш. В Бангладеш арестованы три менеджера швейной фабрики, на которой во время пожара погибли более 120 человек. Они обвиняются в том, что  препятствовали рабочим покидать горящее здание. Объясняя это учебной тревогой. А некоторые даже запирали работников в цехах.

Ранее стало известно, что причиной пожара на швейной фабрике был поджог. Происшествие вызвало  многотысячные акции протестов, участники которых требовали расследования трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине судили «николаевских насильников» за жестокое преступление
28 ноября 2012 07:41

В Украине судили «николаевских насильников» за жестокое преступление

27 ноября 2012 13:02

Авария на ТЭЦ в Калининграде: погиб 1 человек, 400 домов остались без теплоснабжения

Снегопады обрушились на север Японии: 40 тысяч домов – без электричества, стоят 89 электропоездов
27 ноября 2012 10:02

Снегопады обрушились на север Японии: 40 тысяч домов – без электричества, стоят 89 электропоездов