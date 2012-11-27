Снегопады обрушились на север Японии: 40 тысяч домов – без электричества, стоят 89 электропоездов

Новости Японии. Сильные снегопады обрушились на север Японии. Без электричества из-за разгула стихии остались около 40 тысяч домов. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. Там отменены занятия в школах.

Непогода привела также к сбоям в работе железнодорожного транспорта на севере страны. Остановлено 89 электропоездов, осложнено движение по ключевым автомагистралям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до вечера. Власти призывают население соблюдать осторожность и не покидать своих домов без крайней необходимости.