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Снегопады обрушились на север Японии: 40 тысяч домов – без электричества, стоят 89 электропоездов

27 ноября 2012 10:02
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Новости Японии. Сильные снегопады обрушились на север Японии. Без электричества из-за разгула стихии остались около 40 тысяч домов. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. Там отменены занятия в школах.

Непогода привела также к сбоям в работе железнодорожного транспорта на севере страны. Остановлено 89 электропоездов, осложнено движение по ключевым автомагистралям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до вечера. Власти призывают население соблюдать осторожность и не покидать своих домов без крайней необходимости.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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