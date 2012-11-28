Прямой эфир

В Украине судили «николаевских насильников» за жестокое преступление

28 ноября 2012 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине суд вынес приговор «николаевским насильникам». Трех фигурантов по громкому делу признали виновными в умышленном убийстве 18-летней Оксаны Макар. Один из преступников был приговорен к пожизненному заключению, ещё двое получили по 15  и 14 лет колонии.

Жестокое преступление  в начале марта 2012 года, вызвало широкий резонанс в стране. Как выяснилось, подсудимые заманили жертву в квартиру, изнасиловали, а затем, чтобы скрыть следы преступления, пытались сжечь девушку, которая на тот момент была жива.

Пострадавшую обнаружил прохожий. Она была доставлена в больницу, однако спасти Оксану врачам не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Насилие

Другие новости рубрики

Все новости
27 ноября 2012 13:02

Авария на ТЭЦ в Калининграде: погиб 1 человек, 400 домов остались без теплоснабжения

Снегопады обрушились на север Японии: 40 тысяч домов – без электричества, стоят 89 электропоездов
27 ноября 2012 10:02

Снегопады обрушились на север Японии: 40 тысяч домов – без электричества, стоят 89 электропоездов

27 ноября 2012 10:01

В Логойском районе задержаны браконьеры, незаконно убивавшие косуль. Ущерб окружающей среде – 120 базовых величин