В Украине судили «николаевских насильников» за жестокое преступление

Новости Украины. В Украине суд вынес приговор «николаевским насильникам». Трех фигурантов по громкому делу признали виновными в умышленном убийстве 18-летней Оксаны Макар. Один из преступников был приговорен к пожизненному заключению, ещё двое получили по 15 и 14 лет колонии.

Жестокое преступление в начале марта 2012 года, вызвало широкий резонанс в стране. Как выяснилось, подсудимые заманили жертву в квартиру, изнасиловали, а затем, чтобы скрыть следы преступления, пытались сжечь девушку, которая на тот момент была жива.

Пострадавшую обнаружил прохожий. Она была доставлена в больницу, однако спасти Оксану врачам не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.