Авария на ТЭЦ в Калининграде: погиб 1 человек, 400 домов остались без теплоснабжения

Новости России. В Калининграде из-за аварии на ТЭЦ-1 без теплоснабжения остались более 400 жилых домов, десятки образовательных учреждений, несколько больниц и другие социальные объекты.

По предварительным данным, на теплоэлектроцентрале произошел сбой в электропитании, после чего последовал гидродинамический удар, в результате которого были порваны и повреждены теплосети. Погиб оператор станции.

На месте аварии работает группа МЧС, спасатели и медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.