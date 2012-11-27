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Авария на ТЭЦ в Калининграде: погиб 1 человек, 400 домов остались без теплоснабжения

27 ноября 2012 13:02
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Новости России. В Калининграде из-за аварии на ТЭЦ-1 без теплоснабжения остались более 400 жилых домов, десятки образовательных учреждений, несколько больниц и другие социальные объекты.

По предварительным данным, на теплоэлектроцентрале произошел сбой в электропитании, после чего последовал гидродинамический удар, в результате которого были порваны и повреждены теплосети. Погиб оператор станции.

На месте аварии работает группа МЧС, спасатели и медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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