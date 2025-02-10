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Четыре человека стали жертвами снежного шторма в Японии

10 февраля 2025 13:40
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До четырех выросло число жертв непогоды в Японии. На севере страны бушует аномальный снежный шторм. В нескольких префектурах впервые за 15 лет применили закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека стали жертвами снежного шторма в Японии-2

В десяти городах и поселках высота сугробов достигла полутора метров, что в четыре раза превышает среднегодовую норму. Поступают сообщения о разрушениях. Пострадали более полусотни человек. Прекращено движение поездов, закрыты около 40 участков скоростных шоссе. Отменены сотни авиарейсов. В результате схода лавин в горах оказались засыпаны снегом два отеля. Более 200 туристов отрезаны от внешнего мира. Местные власти намерены обратиться к правительству страны с просьбой направить помощь в пострадавшие районы.

# Япония

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