Четыре человека стали жертвами снежного шторма в Японии

До четырех выросло число жертв непогоды в Японии. На севере страны бушует аномальный снежный шторм. В нескольких префектурах впервые за 15 лет применили закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В десяти городах и поселках высота сугробов достигла полутора метров, что в четыре раза превышает среднегодовую норму. Поступают сообщения о разрушениях. Пострадали более полусотни человек. Прекращено движение поездов, закрыты около 40 участков скоростных шоссе. Отменены сотни авиарейсов. В результате схода лавин в горах оказались засыпаны снегом два отеля. Более 200 туристов отрезаны от внешнего мира. Местные власти намерены обратиться к правительству страны с просьбой направить помощь в пострадавшие районы.