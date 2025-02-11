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В Гватемале автобус рухнул в овраг – погибли более 50 человек

11 февраля 2025 07:29
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По меньшей мере 55 человек погибли в крупном ДТП на севере Гватемалы. Там автобус, перевозивший более 70 пассажиров, съехал с горной дороги и рухнул в овраг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале автобус рухнул в овраг – погибли более 50 человек-2

По предварительным данным, 15 человек доставлены в больницы, несколько пострадавших в тяжелом состоянии, количество жертв может вырасти. В спасательной операции участвовали более сотни специалистов. Причины трагедии расследуются. Как заявили местные власти, это одно из самых страшных дорожно-транспортных происшествий за последнее десятилетие. В Гватемале объявлен трехдневный траур.

# ДТП # Авария автобуса

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