В Гватемале автобус рухнул в овраг – погибли более 50 человек

По меньшей мере 55 человек погибли в крупном ДТП на севере Гватемалы. Там автобус, перевозивший более 70 пассажиров, съехал с горной дороги и рухнул в овраг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, 15 человек доставлены в больницы, несколько пострадавших в тяжелом состоянии, количество жертв может вырасти. В спасательной операции участвовали более сотни специалистов. Причины трагедии расследуются. Как заявили местные власти, это одно из самых страшных дорожно-транспортных происшествий за последнее десятилетие. В Гватемале объявлен трехдневный траур.