Подразделения МЧС ликвидировали пожар на ОАО «Керамин»

Происшествие на одном из промышленных предприятий столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Происшествие на одном из промышленных предприятий столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
15 июля подразделения МЧС ликвидировали пожар на заводе «Керамин». Задействовано было 22 единицы техники и 110 спасателей. По предварительной версии, произошло загорание масла и оборудования внутри цеха на площади 40 квадратных метров. Пожар оперативно локализован, была произведена защита кровли и охлаждение газовой трубы.
Денис Рулькевич, слесарь-ремонтник по ремонту оборудования ОАО «Керамин»:
Занимался ремонтом оборудования. Посветлело сразу в цеху. Думал, посмотрю. Обернулся, выглянул: смотрю, вся стена уже в огне. Дальше уже по телефону сообщил начальнику, чтобы вызывали пожарных, потому что огонь сразу по потолку почти пошел. Самому было бесполезно пытаться потушить.
Анатолий Гимпель, заместитель начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Минского городского управления МЧС:
По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение технологического оборудования, масла и коммуникаций. В процессе работы подавали стволы как на тушение пожара непосредственно в очаг, также была произведена подача ствола на защиту кровли и охлаждение газовой трубы.
По предварительной информации, причина происшествия – аварийный режим работы технологического оборудования. Никто не пострадал.