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Подразделения МЧС ликвидировали пожар на ОАО «Керамин»

15 июля 2025 17:38
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Происшествие на одном из промышленных предприятий столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар на ОАО «Керамин»-2

15 июля подразделения МЧС ликвидировали пожар на заводе «Керамин». Задействовано было 22 единицы техники и 110 спасателей. По предварительной версии, произошло загорание масла и оборудования внутри цеха на площади 40 квадратных метров. Пожар оперативно локализован, была произведена защита кровли и охлаждение газовой трубы.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар на ОАО «Керамин»-4

Денис Рулькевич, слесарь-ремонтник по ремонту оборудования ОАО «Керамин»:
Занимался ремонтом оборудования. Посветлело сразу в цеху. Думал, посмотрю. Обернулся, выглянул: смотрю, вся стена уже в огне. Дальше уже по телефону сообщил начальнику, чтобы вызывали пожарных, потому что огонь сразу по потолку почти пошел. Самому было бесполезно пытаться потушить.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар на ОАО «Керамин»-6

Анатолий Гимпель, заместитель начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Минского городского управления МЧС:
По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение технологического оборудования, масла и коммуникаций. В процессе работы подавали стволы как на тушение пожара непосредственно в очаг, также была произведена подача ствола на защиту кровли и охлаждение газовой трубы.

По предварительной информации, причина происшествия – аварийный режим работы технологического оборудования. Никто не пострадал.

# Пожар

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