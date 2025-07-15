Подразделения МЧС ликвидировали пожар на ОАО «Керамин»

Происшествие на одном из промышленных предприятий столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

15 июля подразделения МЧС ликвидировали пожар на заводе «Керамин». Задействовано было 22 единицы техники и 110 спасателей. По предварительной версии, произошло загорание масла и оборудования внутри цеха на площади 40 квадратных метров. Пожар оперативно локализован, была произведена защита кровли и охлаждение газовой трубы.

Денис Рулькевич, слесарь-ремонтник по ремонту оборудования ОАО «Керамин»:

Занимался ремонтом оборудования. Посветлело сразу в цеху. Думал, посмотрю. Обернулся, выглянул: смотрю, вся стена уже в огне. Дальше уже по телефону сообщил начальнику, чтобы вызывали пожарных, потому что огонь сразу по потолку почти пошел. Самому было бесполезно пытаться потушить.