В Минском районе милиционеры обезвредили волка

Зверя обезвредили. Последние несколько дней в интернете стали появляться сообщения от жителей Минского района: к домам периодически приходит волк, который пугает взрослых и детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью хищника заметили на детской площадке агрогородка Сеница. На место была вызвана милиция. Животное обнаружили во дворе многоэтажек. При приближении сотрудников волк бросился в их сторону. Было принято решение стрелять. Угрожающую цель поразили с первого раза.