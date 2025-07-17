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В Минском районе милиционеры обезвредили волка

17 июля 2025 10:37
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Зверя обезвредили. Последние несколько дней в интернете стали появляться сообщения от жителей Минского района: к домам периодически приходит волк, который пугает взрослых и детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе милиционеры обезвредили волка-2

Минувшей ночью хищника заметили на детской площадке агрогородка Сеница. На место была вызвана милиция. Животное обнаружили во дворе многоэтажек. При приближении сотрудников волк бросился в их сторону. Было принято решение стрелять. Угрожающую цель поразили с первого раза.

# Дикие животные # Человек и животные

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