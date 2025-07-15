Прямой эфир

Четыре человека стали жертвами авиакатастрофы в Великобритании

15 июля 2025 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Четыре человека стали жертвами авиакатастрофы в Великобритании. Там разбился небольшой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека стали жертвами авиакатастрофы в Великобритании-2

Трагедия произошла в одном из аэропортов недалеко от Лондона. Через несколько секунд после взлета борт рухнул на землю и загорелся. Погибли все – оба пилота и два пассажира. Известно, что это иностранные граждане. На месте крушения работает комиссия, которая выясняет причины ЧП. Аэропорт временно приостановил работу. 

# Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
В Скабине мужчина поджёг сожительницу и приятеля
15 июля 2025 07:20

В Скабине мужчина поджёг сожительницу и приятеля

В США произошёл пожар в доме престарелых – погибли 9 человек
15 июля 2025 07:03

В США произошёл пожар в доме престарелых – погибли 9 человек

Стрельба в баптистской церкви штата Кентукки унесла жизни трёх человек
14 июля 2025 10:35

Стрельба в баптистской церкви штата Кентукки унесла жизни трёх человек