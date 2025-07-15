Четыре человека стали жертвами авиакатастрофы в Великобритании

Трагедия произошла в одном из аэропортов недалеко от Лондона. Через несколько секунд после взлета борт рухнул на землю и загорелся. Погибли все – оба пилота и два пассажира. Известно, что это иностранные граждане. На месте крушения работает комиссия, которая выясняет причины ЧП. Аэропорт временно приостановил работу.