В Афганистане боевики застреливают военнослужащих НАТО

Новости Афганистана. В Афганистане застрелены двое военнослужащих НАТО. Столкновение произошло на юге страны. Ответственность за инцидент взяла на себя организация «Талибан». Известно, что убитые военнослужащие были британскими солдатами. Эту информацию подтвердили и в министерстве обороны Великобритании.

За минувшую неделю это уже второй подобный инцидент. 24 октября были убиты офицер и военный врач британской армии. По словам представителей НАТО, большинство нападений на их солдат совершают боевики «Талибана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.