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В Афганистане боевики застреливают военнослужащих НАТО

31 октября 2012 07:37
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Новости Афганистана. В Афганистане застрелены двое военнослужащих НАТО. Столкновение произошло на юге страны. Ответственность за инцидент взяла на себя организация «Талибан». Известно, что убитые военнослужащие были британскими солдатами. Эту информацию подтвердили и в министерстве обороны Великобритании.

За минувшую неделю это уже второй подобный инцидент. 24 октября были убиты офицер и военный врач британской армии. По словам представителей НАТО, большинство нападений на их солдат совершают боевики «Талибана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # НАТО # Криминал

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