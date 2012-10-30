Пьяное застолье в Бресте закончилось ссорой и взрывом гранаты. Два человека пострадали

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва гранаты в Бресте. Инцидент, едва не стоивший жизни нескольким людям, произошел в частном доме.
Двое мужчин и женщина выпивали. Потом, как водится, повздорили. 49-летний хозяин дома решил завершить спор нестандартным способом. Бросил в своих оппонентов гранату. Два человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как говорит один из пострадавших, который и вызвал скорую помощь на место происшествия, такого поступка от друга не ожидал.
Александр, пострадавший:
Я на кухне с ним разговаривал, он кричал. Потом дверь открывается, слышу, что что-то упало. Смотрю: граната. Пару секунд и взрыв.
Валентин Латош, врач-комбустиолог Брестской областной больницы:
Больной поступил с диагнозом «Множественные оскольчатые ранения туловища, верхних и нижних конечностей». Состояние на данный момент удовлетворительное.
49-летний «подрывник» задержан. Сейчас он протрезвел и обдумывает свое поведение в изоляторе временного содержания. А задуматься есть над чем. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 25 лет. Эксперты выясняют, откуда у «подрывника» взялась граната.
Сархан Исфандияров, следователь по особо важным делам управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Будут назначены соответствующие криминалистические экспертизы, будет устанавливать, что за взрывное устройство было: граната или не граната, самодельная либо заводского изготовления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 14 ч. 1, 139 ч. 2 п. 1 «Покушение на убийство двух или более лиц» Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Проводится расследование.