Ураган «Сэнди» в США лишил жизни 50 человек

Новости США. Ураган «Сэнди» с полной силой обрушился на северо-восток США. По последним данным, число жертв в Соединенных Штатах достигло 50 человек. Среди них жители Нью-Джерси, штатов Мэриленд, Пенсильвания и Коннектикут. Только в штате Нью-Йорк от удара стихии погибли, по последним данным, 18 человек. Основные причины гибели людей – падение деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов.

В США не летают самолеты. Некоторые авиа-компании отменили рейсы до 1 ноября.

От удара стихии сильно пострадал северо-восток страны. В Нью-Йорке практически парализована транспортная система. Затоплены 26 линий метро. Многие участки подземки обесточены. Вода залила многие подземные парковки, дорожные тоннели. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не может с точностью сказать, когда будет восстановлено движение подземки. Для этого необходимо осушить туннели и очистить всю электропроводку. Проходит испытание Нью-Йорк и огнем. Почти 25 домов горят в одном из подтопленных районов города. Пожар пытаются потушить около 200 пожарных.

Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорка:

Все туннели метро, пролегающие под рекой, затоплены. Депо, где обычно стоят электропоезда, также заполнены водой. Мы это предвидели, поэтому ещё до прихода урагана составы отогнали на участки, вероятность затопления которых крайне мала, так что поезда удалось уберечь. Теперь главная задача - откачать воду из подземки. Как скоро это удастся сделать, пока неясно.

Многие города на побережье подверглись частичному затоплению. Это осложняет работу спасателей. В округе Берген прорвало дамбу. Три поселка буквально ушли под воду. А в затопленном нью-йоркском районе Куинс сгорели 50 домов.

Фондовая биржа, которая впервые за четверть века остановила свою работу, готова её возобновить.

Наблюдаются и перебои с подачей электроэнергии. Без света остались по различным данным остались от 6 до 7 миллионов человек, в том числе жители Нью-Йорка и Вашингтона. На одной из электрических подстанций утром вторника прогремел взрыв. В здании остались 19 человек, которые не могут выбраться наружу. В штате Мэриленд в реку вылилось несколько миллионов литров жидких отходов из-за отключения электричества на водоочистительной станции. Скорее всего подача электроэнергии восстановится через 2-3 дня.

Из-за стихии впервые за 40 лет в Нью-Йорке был отменен ежегодный парад в честь Хэллоуина.

Экономический ущерб от урагана может составить около 30 миллиардов долларов.

В настоящее время ураган передвигается через штат Пенсильвания и приближается к городу Питтсбург. Некоторые аналитики называют цифру в 100 миллиардов. Столько же стоил Америке ураган «Катрина» в 2005 году. Сила ветра превышала 72 километра в час. По предварительным данным, уже сегодня, 31 октября, ураган сместится еще севернее и достигнет Канады.

В Нью-Йорке после двух дней перерыва работу возобновили фондовая биржа и два аэропорта.

Как сообщили в белорусском МИДе, Посольство Беларуси в США работает в обычном режиме и открыто для контактов с соотечественниками. Среди пострадавших от урагана «Сэнди» в США белорусов нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

По той информации, которую мы имеем, из Нью-Йорка, из наших консульств, белорусские граждане в результате этого стихийного бедствия не пострадали. Это достаточно позитивная информация.