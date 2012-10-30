Ураган «Сэнди» в Нью-Йорке: хаос на земле, под землей и в воздухе, десятки погибших, энергосистема парализована

Новости США. Ураган «Сэнди», который еще называют Франкенштормом, бушует в США. По имеющейся информации, погибли десятки людей. Стихия проявила себя на земле и под землей. Затоплены тоннели метро и дома. Транспортная и энергосистемы парализованы. Нарушено железнодорожное и авиасообщение. Экономический ущерб от урагана может составить до 20 миллиардов долларов.

Это один из самых сильных природных катаклизмов в истории Соединенных Штатов. Представители белорусской дипмиссии в США готовы оказать всю необходимую помощь нашим соотечественникам, оказавшимся в центре разгула стихии.

Валентина переехала в Нью-Йорке 6 лет назад, перебралась поближе к дочери. Но в Минске за нее переживает большая семья. Из окна ее квартиры, которая находится на Манхэттене, хорошо видно, что творится на улице. Сегодня самый знаменитый район «Большого яблока» больше подходит для съемок американского фильма-катастрофы, чем для прогулок.

Валентина Скавинская, жительница Нью-Йорка (США):

Ветер еще сильный есть, но терпимый. Люди были подготовлены, были продукты, вода.

Владимир находится в другой части Нью-Йорка. Он живет в Бруклине, который от урагана пострадал намного больше. 30 октября вся его семья осталась дома. Школы закрыты. До Манхэттена добраться практически невозможно. За окном продолжается дождь. Несколько часов у них не было света, и сейчас наблюдаются перебои с электричеством. Связь с Минском, где за него переживают родственники, он пытается поддерживать при помощи Интернета.

Владимир Куниленко, житель Нью-Йорка (США):

Все время тут очень сильный ветер. Я выходил на улицу, и довольно много лежит деревьев, на машины попадали, срывало также строительные леса, летали листы с гвоздями.

«Сэнди» действовал как по сценарию американского кино: как игрушечный переломал подъемный кран. Улицы «Большого яблока» сейчас походят на бурлящие реки. Затоплены подземные гаражи, стоянки и семь линий метро. Это первый подобный случай более чем за вековую историю существования нью-йоркской подземки. Ежедневно метро мегаполиса используют более 10 миллионов человек. На восстановление движения потребуется как минимум неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган испытал нью-йоркцев не только водой, но и огнем. В Квинсе сгорели по меньшей мере 50 домов.

Неспокойно и в небе. За время урагана отменено около семи тысяч авиарейсов.

Житель Нью-Йорка:

Мне сказали, что все рейсы в Балтимор отменены. Так что до среды мне точно придется здесь задержаться.

Ураган одним махом заблокировал практически всю жизнь мегаполиса. Уолл стрит, самая деловая улица Нью-Йорка, приняла оборонительную позицию. Мешки с песком, закрытые окна, ни души, даже финансы застыли в ожидании Апокалипсиса. Из-за погоды впервые за четверть века закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа. Торги проводились в электронном режиме. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг призвал жителей не выходить на улицы.

Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорка (США):

Если вашей жизни не угрожает опасность, не звоните 911. Помощь служб необходима тем, кто действительно оказался в чрезвычайной ситуации. И я снова призываю вас: не выходите на улицу, не покидайте ваших укрытий до тех пор, пока не спадет опасность.

Синоптики пытаются обнадежить жителей США. Ураган теряет свою силу и движется в сторону Чикаго. А в пострадавших регионах уже подсчитывают убытки. По самым скромным подсчетам, они составят около 20 миллиардов долларов.