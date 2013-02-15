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В 22:27 по минскому времени сегодня над Землей пролетит астероид

15 февраля 2013 11:20
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Новости мира. Эксперты предполагают, что упавшие на Урале фрагменты могут быть осколками астероида, который пролетит сегодня  над Землей, по расчетам специалистов, в 22:27 по минскому времени на высоте 27.700 километров.  Масса гиганта - более 130 тысяч тонн. Он движется со скоростью 8 километров в секунду.

Ученые открыли  этот астероид год назад, и он стал самым крупным небесным телом, которое пролетит так рекордно близко к Земле за всю историю наблюдений.

Расстояние до космического гостя в 14 раз ближе, чем от Земли до Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Космос

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