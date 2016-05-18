Падение метеорита в США попало на видео

Новости США. Видео падения метеорита распространили американские СМИ. Летящий световой шар заснял видеорегистратор полицейской машины.



Комментарий к видео на странице департамента Портленда в Facebook:

Никогда не предполагаешь, что можешь увидеть во время исполнения служебных обязанностей.

Полицейские пошутили, что это мог быть корабль с иноплетянами, в нем на Землю могли приземлиться друзья Стивена Кинга, который родился в городе Портленде. Правоохранители отметили, что надеются – инопланетные гости не будут нарушать порядок.

Падение метеорита произошло во вторник утром в штате Мэн.

Яркую вспышку на небе заметили еще в нескольких американских штатах – Нью-Йорке, Вермонте, Нью-Гэмпшире, Род-Айленде, Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси и Пенсильвании, а также в некоторых регионах Канады.



В Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне агентству Associated Press сообщили, что, судя по яркости объекта, он был размером примерно с холодильник, когда вошел в атмосферу, и мог полностью сгореть в атмосфере.



Между тем, представители музея минералов в штате Мэн заявили, что