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Установлена личность погибшего в беспорядках на Притыцкого в Минске

11 августа 2020 08:06
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Новости Беларуси. Накануне одним из очагов беспорядков в Минске стала западная магистраль города – улица Притыцкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там во время столкновения со спецназом около 23 часов один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников МВД. Оно взорвалось в руке бросавшего. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков

Его личность установлена. Он оказался уголовником, отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство человека.

# Массовые беспорядки # происшествия # Фотофакт

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