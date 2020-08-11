Установлена личность погибшего в беспорядках на Притыцкого в Минске

Новости Беларуси. Накануне одним из очагов беспорядков в Минске стала западная магистраль города – улица Притыцкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там во время столкновения со спецназом около 23 часов один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников МВД. Оно взорвалось в руке бросавшего. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранители призывают не поддаваться на провокации организаторов беспорядков

Его личность установлена. Он оказался уголовником, отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство человека.