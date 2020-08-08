Почти 900 возгораний в лесах с начала года. Какие районы Беларуси наиболее пожароопасны?

Новости Беларуси. Почти 900 лесных пожаров зафиксировано в Беларуси с начала года, рассказали в программе «Плюс-минус».

По сравнению с таким же периодом 2019-го число возгораний увеличилось. Но сократилась общая площадь пожаров. Это около 6500 гектаров. Лидирует в печальной «огненной статистике» юг страны.