Виновные в провокациях 9 августа будут привлечены к ответственности

Несмотря на многочисленные призывы и предупреждения правоохранителей проявить благоразумие и уважение к закону, были отмечены беспорядки.

Новости Беларуси. Поздно вечером 9 августа после закрытия избирательных участков в отдельных городах страны были предприняты попытки дестабилизировать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противоправные действия и провокации в адрес силовиков привели к столкновениям. Противостояние было организовано группами агрессивно настроенных молодых людей. К сожалению, есть пострадавшие.

Произошедшим инцидентам следствие даст правовую оценку. Все виновные будут привлечены к ответственности. Известно, что Cледственный комитет возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.