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Виновные в провокациях 9 августа будут привлечены к ответственности

10 августа 2020 05:12
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Новости Беларуси. Поздно вечером 9 августа после закрытия избирательных участков в отдельных городах страны были предприняты попытки дестабилизировать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на многочисленные призывы и предупреждения правоохранителей проявить благоразумие и уважение к закону, были отмечены беспорядки.

Виновные в провокациях 9 августа будут привлечены к ответственности -1

Противоправные действия и провокации в адрес силовиков привели к столкновениям. Противостояние было организовано группами агрессивно настроенных молодых людей. К сожалению, есть пострадавшие.   

Произошедшим инцидентам следствие даст правовую оценку. Все виновные будут привлечены к ответственности. Известно, что Cледственный комитет возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.   

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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