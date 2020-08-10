Иван Носкевич: «Лица, заинтересованные в массовых беспорядках, используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей»

Новости Беларуси. Более 3 тысяч задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. Так закончилась ночь после объявления предварительных итогов голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения с силовиками прошли во многих городах. Известно, что провокации готовились задолго до завершения дня голосования.

Ещё с обеда возле участков собирались люди и устраивали так называемые «белые карусели». Часто применяемая в этой кампании практика, когда одни и те же группы агрессивно настроенных людей перемещались от участка к участку. На этом этапе цель – запугать членов комиссий, посеять страх и панику. Следующим этапом было парализовать работу участков – прийти на них вечером без пяти минут восемь. Если бы комиссии закрыли участки, протестующие стали бы кричать, что власти не дали проголосовать и украли наш голос – уже в тот момент должен был пойти силовой вариант развития протеста. Потому белорусские власти приняли решение: участки работают, пока не проголосуют все желающие. По факту заблокированной таким образом была работа 33 участков по Минску. Однако голосовать никто и не собирался – участки опустели буквально через 20-30 минут. Эта провокация не удалась. Александр Лукашенко: «Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал – майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось»

На третьем этапе, ещё до объявления предварительных итогов голосования, агрессивно настроенные молодые люди стали массово собираться у Дворца спорта. В дальнейшем планировалось дойти до парка Победы и Дворца Независимости. На пути протестующих встали силы правопорядка. На призывы разойтись толпа не реагировала. Пришлось применить резиновые пули. Усмирить толпу протестующих удалось ближе к двум часам ночи. Как мы сообщали ранее, захват административных зданий также планировался в Новогрудке, Кореличах и Гомеле. Огнестрельное оружие не применялось ни одной из сторон.