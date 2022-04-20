«Мне было уже всё равно». Военный спас двух человек на пожаре в Молодечненском районе

Виталий Скоринко гостил у родителей. Почувствовав запах дыма, он выбежал на лестничную клетку. Как оказалось, горит соседняя квартира. Военнослужащий выбил входную дверь и вынес из помещения двух человек: мужчину и женщину. Пострадавшая с отравлением продуктами горения госпитализирована.

Виталий Скоринко, техник-начальник отдела хранения войсковой части:

Страх был только того, что если вовремя не потушить пожар, могло оказаться гораздо больше пострадавших, так как у нас газ не центральный, а в баллонах. То есть если бы оно разгорелось сильнее, могли бы последствия совсем другие быть. Мне было уже все равно. Главное, чтобы локализовать его и чтобы соседи жили спокойно.