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В Альпах погибла 33-летняя альпинистка из Беларуси

22 августа 2019 12:45
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Новости Беларуси. В Альпах погибла белорусская альпинистка.  

По информации ll Messaggero, 20 августа 33-летняя белорусска отправилась в поход с другом на гору Маттерхорн, которая находится на границе Швейцарии и Италии. Как позже рассказал друг погибшей, в какой-то момент девушка устала и осталась внизу. Тогда он спустил ей веревку, но и с ней альпинистка не смогла подняться вверх. Тогда мужчина самостоятельно поднял ее. Девушка говорила другу о том, что она обессилена и очень устала. В какой-то момент она упала на землю и не реагировала.  

Мужчина подавал сигналы и пытался найти способ, чтобы связаться со службой спасения. Команда спасателей смогла прибыть на место происшествия только на следующее утро из-за непогоды.

Тело погибшей было доставлено на вертолете в город на северо-западе Италии. 

Недавно в Грузии погибли две альпинистки, третья выжила (читать далее).  

# Гибель туристов # происшествия

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