В Минске мужчина прыгал по лобовым стёклам автомобилей из-за ссоры с девушкой

Новости Беларуси. Минчанин разбил лобовые стекла чужих автомобилей из-за ссоры с девушкой. По информации ГУВД Мингорисполкома, 19 августа молодой человек гулял с девушкой. В какой-то момент между ними возник конфликт, из-за которого 26-летний парень залез на автомобиль и начал бить ногами по лобовому стеклу. После этого минчанин переключился еще на две машины.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Потом молодой человек осознал произошедшее и оставил записки водителям со словами извинения и номером телефона. На утро он пришел в милицию и признался в содеянном.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, были изъяты улики и назначен ряд экспертиз. Проводится проверка. Молодой человек ранее привлекался у уголовной ответственности по статье «Хулиганство».

Фото: ГУВД Мингорисполкома