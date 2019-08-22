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В Минске мужчина прыгал по лобовым стёклам автомобилей из-за ссоры с девушкой

22 августа 2019 11:14
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Новости Беларуси. Минчанин разбил лобовые стекла чужих автомобилей из-за ссоры с девушкой.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19 августа молодой человек гулял с девушкой. В какой-то момент между ними возник конфликт, из-за которого 26-летний парень залез на автомобиль и начал бить ногами по лобовому стеклу. После этого минчанин переключился еще на две машины.

В Минске мужчина прыгал по лобовым стёклам автомобилей из-за ссоры с девушкой-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Потом молодой человек осознал произошедшее и оставил записки водителям со словами извинения и номером телефона. На утро он пришел в милицию и признался в содеянном.

В Минске мужчина прыгал по лобовым стёклам автомобилей из-за ссоры с девушкой-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, были изъяты улики и назначен ряд экспертиз. Проводится проверка. Молодой человек ранее привлекался у уголовной ответственности по статье «Хулиганство».

В Минске мужчина прыгал по лобовым стёклам автомобилей из-за ссоры с девушкой-7

Фото: ГУВД Мингорисполкома

В июле в Осиповичах из-за невыданного чека мужчина разбил инфокиоск (читать далее).

# Хулиганство # происшествия

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